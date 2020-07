Cartão Reconstrução será entregue para mais 214 famílias atingidas por enchente

Por Redação - Redação 11

Mais 214 famílias de Cachoeiro que tiveram imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano receberão, na quinta-feira (16), o Cartão Reconstrução.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) fará a entrega aos titulares do benefício, no pavilhão da Ilha da Luz (rua Joubert Alves Ayub), pela manhã e à tarde, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) – confira a lista de beneficiários e os horários.

Para a retirada do cartão, os titulares deverão apresentar um documento de identificação com foto.

O auxílio financeiro, no valor de R$ 3 mil, é concedido pelo governo estadual para ser usado na compra de material de construção para reformas nos imóveis afetados pela inundação, além de eletrodomésticos, móveis e outros bens danificados no desastre.

De acordo com a Semdes, 1.624 famílias com perfil de renda do programa (três salários mínimos mensais) se cadastraram para receber o benefício e 919 cartões já foram entregues. A entrega dos cartões é feita gradualmente, desde abril, de acordo com a liberação das remessas pela Setades.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra, ressalta que todas as medidas de prevenção em relação à Covid-19 estão sendo tomadas durante as entregas, como distanciamento social e utilização obrigatória de máscara.

“Esse recurso virá em boa hora para as famílias. Em janeiro, tivemos a enchente, que trouxe várias perdas, para diversos moradores, e, agora, a pandemia, que trouxe dificuldades financeiras para muitos grupos familiares. É uma ajuda importante do poder público”, avalia a secretária.

