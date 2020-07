Cachoeiro tem recorde de novos casos e ultrapassa marca de 2 mil infectados por Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 267

Nesta segunda-feira (6), Cachoeiro de Itapemirim confirmou 125 novos casos da Covid-19 e chegou à marca de 2.076 pessoas infectadas. Deste total, 1.168 estão curadas e 75 morreram. O número de novos casos nas últimas 24 horas foi o maior registrado desde o início da pandemia na cidade.

De acordo com a atualização do Painel Covid-19 ES, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), maioria dos casos está concentrada no público feminino com 1.190 infectados contra 886 do masculino. A faixa etária mais atingida tem entre 30 e 49 anos.

Veja os 10 bairros com mais casos:

-Vila Rica (104 casos e 2 óbito)

-Zumbi (83 casos e 5 óbitos)

-Gilberto Machado (78 casos e 1 óbito)

-Aeroporto (70 casos e 4 óbitos)

-Aquidaban (60 casos e 5 óbitos)

-Coramara (57 casos e 2 óbitos)

-Agostinho Simonato (54 casos e 4 óbitos)

-Independência (53 casos e 1 óbito)

-Jardim Itapemirim (51 casos e 2 óbitos)

-Novo Parque (50 casos e 1 óbitos)

