Cachoeiro é a cidade fora da Grande Vitória com maior número de mortes por Covid-19

Cachoeiro de Itapemirim é o município fora da Grande Vitória com maior número de óbitos por Covid-19, segundo a atualização do Painel Covid-19, do Governo do Estado, neste sábado (11). A cidade do Sul do Estado tem 82 mortes confirmadas, atrás apenas de Serra (361), Vila Velha (334), Vitória (294) e Cariacica (265). Em relação ao número total de casos, a cidade está na sétima posição, com 2.352 confirmações, atrás de Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, Linhares e Colatina.

