Cachoeiro define ações para recuperação econômica pós-pandemia

Por Redação - Redação 55

Advertisement

Advertisement

Em Cachoeiro, poder público, iniciativa privada e instituições de diferentes áreas de atuação estão trabalhando juntos para traçar, para o município, um plano de retomada do crescimento econômico pós-pandemia.

Nesta quinta-feira (30), o grupo responsável por essa tarefa, composto por representantes desses setores e coordenado pela Prefeitura, apresentou as propostas de ações e metas elaboradas em seus quatro subgrupos, a partir dos eixos temáticos Gestão Fiscal e Financeira, Inovação e Sustentabilidade, Desenvolvimento e Recuperação da Economia e Legalidade e Transparência.

A apresentação foi realizada no auditório da escola municipal Zilma Coelho, que abriga o Centro de Comando-Geral do município durante a pandemia, com representantes do grupo participando in loco e por webconferência.

As propostas agora serão compiladas, para divulgação da íntegra do plano, no dia 20 de agosto. Entre elas, estão: a oferta de cursos de qualificação profissional; incentivo à participação de empresas locais em compras governamentais; campanha de estímulo ao consumo no comércio local; disponibilização de plataforma de comércio eletrônico para empresas; criação de um programa municipal de inovação e empreendedorismo e prorrogação de licenças, alvarás e prazos de processos administrativos fiscais para empresas.

Continua depois da publicidade

“Essa união de forças entre os setores público e privado é fundamental para que possamos encontrar bons caminhos para a recuperação econômica de Cachoeiro. Em paralelo, estamos trabalhando para melhorar, o quanto antes, as condições de funcionamento das atividades econômicas durante a pandemia, por meio da implantação do Plano Municipal de Convivência que já elaboramos e está sendo avaliado pelo governo estadual”, afirmou o prefeito Victor Coelho, que participou da apresentação.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.