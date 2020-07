Cachoeiro de Itapemirim tem duas novas mortes por Covid-19; ES registra total de mais de duas mil mortes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 358

Cachoeiro de Itapemirim registrou, neste domingo (12), duas novas mortes por Covid-19, somando 84 óbitos na cidade. A letalidade no município ficou em 3,53%. Houve aumento também no número de infectados pelo vírus. Foram 25 confirmações a mais, o que totaliza 2.377 pessoas contaminadas. Há, ainda, 1.451 casos em investigação. Outras 1.398 pessoas já estão curadas da doença. As informações fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Em todo Espírito Santo há 62.873 pessoas confirmadas com a doença e 2.010 óbitos causados pelo vírus, uma taxa de letalidade de 3,2%. Outros 54.385 casos ainda estão em investigação e o número de curados é de 41.671.

