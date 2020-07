Cachoeiro confirma mais 84 casos da Covid-19; veja 10 bairros com mais registros

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 624

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim registrou mais 84 casos do novo coronavírus e soma nesta quinta-feira (9), 2.263 infectados. Deste total, 1.363 pessoas estão curadas e 79 morreram.

Os dados são do Painel Covid-19 ES, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde de hoje. A maioria dos casos está concentrada no público feminino com 1.294 infectados contra 969 do masculino. A faixa etária mais atingida tem entre 30 e 49 anos.

Veja os 10 bairros com mais casos:

-Vila Rica (114 casos e 3 óbitos)

-Zumbi (92 casos e 5 óbitos)

-Gilberto Machado (88 casos e 1 óbito)

-Aeroporto (75 casos e 4 óbitos)

-Aquidaban (62 casos e 6 óbitos)

-Agostinho Simonato (59 casos e 4 óbitos)

-Coramara (59 casos e 2 óbitos)

-Independência (58 casos e 1 óbito)

-Novo Parque (58 casos e 1 óbitos)

-Jardim Itapemirim (57 casos e 2 óbitos)

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.