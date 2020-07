Cachoeiro: barreiras sanitárias chegam aos bairros Caiçara e Rui Pinto Bandeira

Por Redação - Redação 100

A Prefeitura de Cachoeiro realizará, nos bairros Rui Pinto Bandeira e Caiçara, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), as barreiras sanitárias e educativas voltadas ao combate da Covid-19 no município.

O trabalho será realizado das 8h às 11h, no cruzamento da rua Maria de Fátima Pim com Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, e no cruzamento da rua Apóstolo Bartolomeu com a rodovia Ricardo Barbieri, no Rui Pinto Bandeira.

As equipes responsáveis pelas ações farão a entrega de materiais informativos e de higiene, orientações sobre prevenção ao novo coronavírus e aferição de temperatura de condutores e passageiros, para identificar febre, um dos sintomas da doença.

De segunda (20) a quarta-feira (22), a ação foi realizada nos bairros Agostinho Simonato e Aeroporto. No primeiro local, foram abordadas 783 pessoas, em 539 veículos e nenhuma apresentou sintoma. Já no segundo local, foram abordadas 763 pessoas, em 592 veículos e três apresentaram sintomas – sendo orientadas a procurar os serviços de saúde.

A ação faz parte da nova estratégia adotada pela Prefeitura de Cachoeiro, que está levando as barreiras sanitárias – antes realizadas em rodovias de acesso ao município – aos bairros com mais casos confirmados de Covid-19.

Atuam, nas barreiras guardas-civis municipais, agentes de trânsito, servidores das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Esporte e Lazer (Semesp), Defesa Civil e alunos do curso técnico de enfermagem do Centro Educacional Apogeu.

