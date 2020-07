BRK Ambiental reforça cuidados e compartilha iniciativas para prevenir a Covid-19 em Cachoeiro

Por Redação - Redação 29

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, a BRK Ambiental está reforçando junto à população a importância de adotar atitudes simples para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Neste mês de julho, a empresa está entregando nas residências um folheto, durante a leitura do consumo de água nos imóveis, enfatizando que lavar as mãos, limpar as embalagens, lavar roupas e manter a casa limpa fazem a diferença no combate à Covid-19.

O material também cumpre o papel de prestar contas sobre as iniciativas implementadas para que os moradores continuem recebendo, em segurança e com qualidade, os serviços de água e esgoto. Ao aproximar a câmera ou um aplicativo de QR Code do celular, a pessoa assiste ao vídeo informativo sobre como a BRK Ambiental está atuando diante da crise do novo coronavírus.

