BRK Ambiental atua há 470 dias sem incidentes de trabalho com afastamento em Cachoeiro

Nesta segunda-feira (27), é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data é símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas condições de saúde e segurança no trabalho e tornou-se oficial em 1972. Responsável pelos serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, a BRK Ambiental já atua há 470 dias sem incidentes de trabalho com afastamento de funcionários. Para esse resultado, a concessionária realiza constantemente diversos treinamentos e simulações de situações de risco com todos os funcionários e prestadores de serviços.

Durante esse período, foi 1,63 hora/homem de treinamentos em segurança. Além disso, a área de Segurança do Trabalho da unidade, de acordo com planejamento, promoveu inspeções em campo e reuniões com as lideranças das áreas, integrou os prestadores de serviços, implementou procedimentos, gerenciou os riscos e acompanhou de perto os trabalhos críticos, tudo com o objetivo de reduzir os riscos.

“Esse tempo sem incidentes com afastamento demonstra que estamos acertando na nossa política de segurança. É um estímulo para as equipes que atuam em campo, e ainda aumenta a nossa responsabilidade para estarmos sempre vigilantes”, afirma Romenique Meireles, responsável pela Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK Ambiental.

Ele destacou que entre os valores da BRK Ambiental está “Atuar com segurança”: trabalhar com a preservação da vida em primeiro lugar. A empresa tem o compromisso de prestar um serviço de qualidade, mas sempre considerando os impactos na saúde das pessoas e na preservação do meio ambiente.

Nova metodologia

Com esse objetivo, em abril de 2019 a concessionária implantou o projeto SWMS – Safe Work Management System, traduzido para o português: Sistema de Gerenciamento de Trabalho Seguro. O método consiste em sempre verificar quais são as atividades de risco, o que elas podem ocasionar e quais as medidas que podem ser tomadas para controlar esses riscos e evitar que acidentes aconteçam. O objetivo é avaliar os riscos e focar nas atividades de maior complexidade e que representem chances maiores de comprometer a segurança dos funcionários na realização das suas atividades.

Para a inserção do programa, todos os funcionários passaram por um treinamento em que foram apresentados o método e as ferramentas para aplicá-lo. Uma dessas ferramentas é o Plano Diário de Segurança do Trabalho, no qual, em todas as atividades de alto ou médio risco, o funcionário deve avaliar quais são os riscos e como evitá-los. “Com a implantação desse método, criamos uma padronização para avaliar os riscos e antecipá-los, estabelecendo barreiras, evitando que acidentes ocorram”, reforça Meireles.

Ao longo deste ano, a previsão é que 1,79 hora/homem seja dedicada a treinamentos. Com a pandemia do novo coronavírus, a concessionária precisou adaptar vários treinamentos, do formato presencial para o online. Entre os temas trabalhados, estão direção defensiva, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), utilização de ferramentas online e operação de máquinas e equipamentos.

