Bento Venturim é homenageado com nome de agência do Sicoob, em Minas Gerais

Um dos mais renomados líderes do cooperativismo brasileiro, o presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, vai dar nome à nova unidade de atendimento do Sicoob Vale do Aço, localizada em Ipatinga (MG).

A inauguração virtual do Espaço Cooperativo Bento Venturim será realizada nesta quarta-feira (29), às 9 horas, pelo Instagram @sicoobvaledoaco. A agência ficará destinada a atendimentos personalizados e a consultorias de negócios, sem caixas e movimentações financeiras. Leia mais em Revista Safra ES

