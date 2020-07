Barreiras sanitárias em bairros de Cachoeiro alcançaram mais de 2 mil pessoas nesta semana

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 39

Nesta quinta (23) e sexta-feira (24), foram abordadas 608 pessoas nas barreiras sanitárias e educativas realizadas, pela Prefeitura de Cachoeiro, nos bairros Caiçara e Rui Pinto Bandeira, que estão entre os que mais têm casos confirmados de Covid-19.

A ação, que ocorre sempre das 8h às 11h, abordou, durante os dois dias de trabalho, no cruzamento da rua Apóstolo Bartolomeu com a rodovia Ricardo Barbieri, no bairro Rui Pinto Bandeira, 465 pessoas, em 360 veículos. Já no cruzamento da rua Maria de Fátima Pim com a avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, foram 143 pessoas, em 109 veículos. Nenhuma pessoa apresentou sintoma.

O trabalho é realizado por guardas-civis municipais, agentes de trânsito, servidores das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Esporte e Lazer (Semesp), Defesa Civil e alunos do curso técnico de enfermagem do Centro Educacional Apogeu.

Os profissionais mediram a temperatura dos condutores e passageiros, entregaram materiais informativos e de higiene e orientaram sobre prevenção ao novo coronavírus.

“Apesar do grau de risco para Covid-19 ter reduzido em Cachoeiro, nós não podemos relaxar. Continuaremos com essa estratégia, que consideramos bem assertiva, pois estamos indo nos bairros com maiores índices de casos”, explica o coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) da Prefeitura, Ruy Guedes.

Guedes reforça a importância da colaboração da população durante a pandemia. “Os cidadãos têm parcela de contribuição e engajamento nessa luta contra a Covid-19 no município. Portanto, é sempre necessário reiterar para que cumpram as orientações da área da saúde. Se puderem, fiquem em casa, e sempre higienizem as mãos, usem máscara e mantenham o distanciamento social”, ressalta.

Agostinho Simonato e Aeroporto

De segunda (20) a quarta-feira (22), os bairros Agostinho Simonato e Aeroporto receberam as barreiras. Foram abordadas 1546 pessoas em 1131 veículos. Apenas três apresentaram sintomas e foram orientadas a procurar os serviços de saúde.

Próximos bairros

Na próxima semana, de segunda (27) a sexta-feira (31), as barreiras serão realizadas no bairro Novo Parque, no entroncamento das ruas Edmundo Ramos e Carly Levi Ramos, e no Gilberto Machado, na avenida Cristiano Dias Lopes.

