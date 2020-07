Barreiras sanitárias: bairros de Cachoeiro têm mais de 2 mil pessoas abordadas

Por Redação - Redação 19

As barreiras sanitárias e educativas, realizadas pela Prefeitura de Cachoeiro, nos bairros Zumbi e Vila Rica, nesta semana, alcançaram 2.120 pessoas.

No Vila Rica, o ponto escolhido foi a avenida Nossa Senhora da Consolação, próximo à escola Átila de Almeida, e no Zumbi, a entrada pela Linha Vermelha.

O trabalho contou com aferição de temperatura dos condutores e passageiros, para identificar pessoas com febre, um dos sintomas da doença; além de orientações sobre prevenção e tratamento da Covid-19 e de entrega de materiais educativos e de higiene.

Os profissionais abordaram 1.398 pessoas, no Vila Rica, em 1157 veículos, entre carros e motocicletas. Nenhuma apresentou sintomas. Já no Zumbi, foram abordadas 722 pessoas, em 479 veículos. Apenas uma apresentou sintomas e foi orientada a procurar os serviços de saúde.

Os bairros foram escolhidos para receber as barreiras por estarem entre os que têm maiores índices de casos confirmados da doença.

Alunos do curso técnico de enfermagem do Centro Educacional Apogeu, Guardas-civis municipais, agentes de trânsito e servidores das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Esporte e Lazer (Semesp) e Defesa Civil atuaram no trabalho.

O coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) da Prefeitura, Ruy Guedes, avalia a primeira semana das barreiras itinerantes nos bairros:

“A mudança de estratégia está se mostrando, cada vez mais, eficaz. Nosso principal objetivo é educar as pessoas para viverem esse momento de pandemia da maneira correta. Além disso, as recomendações sanitárias, repassadas pelos órgãos de saúde, devem ser seguidas por todos”, explica.

Guedes reforça, também, as orientações de prevenção à Covid-19 para a população. “Se puder, fiquem em casa. Se saírem, usem máscara, mantenham o distanciamento das outras pessoas e não se esqueçam de fazer a higienização das mãos, com álcool em gel 70% ou água e sabão”, ressalta.

Busca ativa

Na quinta-feira (16), os dois bairros também receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) responsáveis pelo trabalho de busca ativa de casos de Covid-19.

Foram visitadas 8 residências de pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19 e de moradores que apresentam ou apresentaram sintomas gripais e receberam acompanhamento da Semus. Foram entrevistados 21 pacientes e realizados 12 testes rápidos (sorológicos), sendo 9 negativos e 3 positivos.

Nas abordagens, os profissionais reforçaram a orientação sobre a importância do isolamento social para diminuir a propagação da doença no município.

Próximas barreiras

Na próxima semana, as barreiras sanitárias e educativas serão realizadas, das 8h às 11h, nos bairros Aeroporto, Caiçara e Agostinho Simonato.

De segunda (20) a quarta (22), as barreiras acontecerão em frente ao ginásio Ferração, no bairro Aeroporto e na entrada do Agostinho Simonato.

Já na quinta (23) e na sexta-feira (24), os locais escolhidos foram a saída do bairro Rui Pinto Bandeira e a saída do Caiçara.

Na quinta (23), a ação ganhará reforço dos servidores da Defesa Civil e as equipes da Semus realizarão o trabalho de busca ativa no interior desses bairros.

Além disso, segunda (20), quarta (22) e sexta-feira (24), os alunos do curso técnico de enfermagem do Centro Educacional Apogeu estarão no Centro da cidade, em locais de maior aglomeração, como filas de bancos e pontos de ônibus, para orientar sobre a Covid-19.

