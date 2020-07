Baixa liquidez pressiona cotações dos ovos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 5

A segunda quinzena do mês e o consequente menor poder de compra da população reduziram a procura por ovos, enfraquecendo a liquidez e as cotações do produto em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea.

Com dificuldades em negociar – e com eventuais excedentes nas produções –, agentes do setor indicam a possibilidade de adiantarem a programação de descartes das poedeiras mais velhas, com o objetivo de controlar a oferta de ovos. Leia mais em Revista Safra ES

