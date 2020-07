Após reportagem do AQUINOTICIAS.COM, vereadores questionam se há escassez de testes de Covid-19 em Venda Nova do Imigrante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 108

Após a repercussão de uma matéria do AQUINOTICIAS.COM, que apontou que quase 30% dos casos diagnosticados para Covid-19 em Venda Nova do Imigrante foram diagnosticados por meio de exames clínicos, e não utilizando testes laboratoriais, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante convidou membros da Secretaria da Saúde do município para uma reunião na última segunda-feira (6). O tema foi se há escassez de testagem no município e o encontro foi aberto a todos os vereadores. Estava presente também a secretária de Saúde do município, Marise Bernarda Vilela.

Na noite desta terça-feira (7), o vereador Thiago Altoé falou na Tribuna da Câmara sobre as respostas que recebeu da secretaria e da necessidade de mais testes serem oferecidos à população. “Muitas pessoas falaram comigo sobre essa matéria e conversamos sobre esse assunto com a secretária de Saúde. Ela disse que já foram feitos 900 testes em Venda Nova, entre os particulares e públicos. Numa resposta a um requerimento meu e do vereador Marcos Torres, onde questionamos sobre como seria usado o auxílio do Governo Federal para o enfrentamento da pandemia, a resposta foi que seriam gastos R$ 40 mil para a compra desses testes. Achamos muito pouco. Posteriormente, nos foi dito que vão aumentar para R$ 80 mil”.

A ampliação da testagem laboratorial em pacientes sintomáticos foi preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda em março, no início da pandemia no Brasil. Na avaliação da entidade, que coordena os esforços globais de prevenção e combate ao novo coronavírus, tão ou mais importante do que adotar medidas de redução da circulação e aglomeração de pessoas é assegurar os exames e o isolamento. A testagem deve abranger tanto pessoas que apresentam sintomas quanto aquelas que tiveram contato com casos confirmados.

Muitos municípios têm abraçado esse protocolo. Segundo Altoé, várias cidades já expandiram a compra dos testes mas, pelo Portal Transparência, com dados da semana passada, Venda Nova ainda não tinha comprado nenhum. Os exames que que foram feitos na cidade chegaram por meio do Estado e do Ministério da Saúde. Além disso, salienta, a falta de testagem laboratorial leva muitos trabalhadores e empresários a um isolamento domiciliar que, por vezes, pode ser desnecessário.

“Fomos procurados por empreendedores, donos de comércio, que tiveram contato com pessoas com Covid-19 e precisaram se afastar do trabalho, ou afastar funcionários, sem a confirmação do teste. Ficamos sabendo de casos de pessoas que não fizeram o exame laboratorial e precisaram se afastar duas vezes do trabalho, só por conta dos sintomas. Além de desgastante para essas pessoas, é ruim para as empresas, que já estão sofrendo tanto com a pandemia. E nosso questionamento é: já que vieram recursos do Governo Federal para enfrentamento da pandemia, por que compra de testes não está sendo priorizada, já que faz parte deste enfrentamento?”, pergunta o vereador, informando ainda que, na próxima semana, serão solicitados ao Executivo os dados oficiais sobre a quantidade de testes feitos pela rede pública de Venda Nova do Imigrante.

O que diz a Prefeitura de Venda Nova

Em nota, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que “não faltam testes para pacientes com sintomas de coronavírus no Município. Desde junho de 2020, quando chegaram novos testes, todo paciente que passar por consulta médica e tiver sintoma da doença é testado de acordo com o que determinam os protocolos elaborados por autoridades em saúde. Na prática, significa que o número de dias em que o paciente apresenta sintomas determina quando e qual teste deve ser feito. Porém, ele sempre será testado”.

Antes de junho, continua a nota, nem todos os pacientes sintomáticos faziam o teste, também de acordo com protocolos de saúde válidos em todo o Estado. “Os recursos que chegaram para enfrentamento do Coronavírus foram utilizados, incialmente, na compra de equipamentos de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde que lidam diretamente com a população. Os preços desses equipamentos subiram muito no início da pandemia”.

“Hoje, com EPIs já adquiridos, a Prefeitura tem usado os recursos também na compra de testes. Porém, no início da Covid-19 no Brasil, o mais importante era garantir que nossa população pudesse ser atendida, o que exigia equipamentos de proteção para toda a equipe das unidades de saúde. Sem esses materiais, teste nenhum teria utilidade, pois não haveria como realizá-los com segurança.

A Prefeitura reforça que o resultado do exame/teste não interfere no tratamento. Uma vez que não há cura ou tratamento específico para Covid-19, o que se busca é combater os sintomas. Para isso, não é necessário exame. Mesmo assim, o teste passou a ser oferecido a todos os sintomáticos.

Por fim, a Prefeitura de Venda Nova esclarece que usa com responsabilidade os recursos públicos, inclusive os da saúde destinados ao combate da Covid-19. Essa responsabilidade também se aplica aos procedimentos seguidos nos atendimentos a cada vendanovense. Nenhum atendimento é realizado sem seguir protocolos, recomendações de autoridades competentes e, claro, as leis, em especial as que tratam de saúde pública”.

