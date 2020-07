Após perseguição policial, suspeitos de tráfico são detidos com mais de R$ 23 mil em Muqui

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 62

Uma perseguição resultou na detenção de dois suspeitos de tráfico de drogas e apreensão de mais de R$ 23 mil em espécie, na noite desta sexta-feira (24) em Muqui. Os detidos são suspeitos de distribuição de drogas em todo Sul do Estado.

De acordo com informações da Polícia Militar a ação aconteceu durante um patrulhamento no município quando ao cruzar com um Gol, os ocupantes do automóvel fecharam os vidros rapidamente e aceleraram o veículo dando início a uma perseguição.

Ao fazer a abordagem no automóvel e busca pessoal com os três ocupantes, não foi encontrado nenhum material ilícito, porém foi localizada uma quantia de R$ 23.104,60 em espécie. Dois dos suspeitos assumiram serem donos da quantia, mas não conseguiu comprovar de onde era a origem do dinheiro.

Após pesquisas, foi constatado que um dos suspeitos já possuía passagem no sistema prisional por tráfico de drogas e homicídio e que utiliza um caminhão da empresa em que trabalha para distribuir material ilícito para todo o Sul do Espírito Santo.

Os suspeitos de tráfico de drogas, junto com o material apreendido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

