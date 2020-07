Ajustes em linhas do interior e mais horários no transporte de Cachoeiro; confira

Por Redação - Redação 156

Advertisement

Advertisement

Nesta segunda-feira (13), as linhas de Itaoca, São Vicente, Timbó e Alto Vila Rica começam a operar com mudanças autorizadas pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim).

A linha 160, que atende o distrito de São Vicente, volta a operar com dois horários diários. Com saída do distrito às 06h50 e da Estação Rodoviária Gil Moreira às 16h, a linha opera de segunda a sexta-feira, com itinerário via Itaoca e Córrego Vermelho.

Vale lembrar que a linha de Itaoca continua a operar, mas sem executar a extensão até São Vicente.

Já a linha 203 – Ilha da Luz X Timbó via Coronel Borges – sofre adequações nos horários das viagens, a fim de atender solicitações registradas na ouvidoria da Agersa. No horário de 17h55, quem atende à localidade de Timbó é a extensão da linha 022 – São Luiz Gonzaga X Centro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Recebemos demandas como essa por meio da nossa ouvidoria que, após as análises necessárias, resultam em melhorias no serviço de transporte coletivo de Cachoeiro”, destaca Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da Agersa.

A última mudança no transporte coletivo a partir esta segunda (13) fica por conta do acréscimo de três novos horários para a linha 031/062 – Alto Vila Rica X Nossa Senhora Aparecida. Os novos horários são: 10h30 e 12h30, saindo do Centro, e 11h30, saindo do Alto Vila Rica.

“Mesmo com a redução considerável de passageiros, motivada pelas ações de distanciamento social necessárias para a contenção da covid-19, estamos buscando ajustar a operação, continuamente, para que os usuários não saiam prejudicados”, reafirma Vanderley Teodoro.

Para conferir a grade de horários completa, basta acessar o site da concessionária Novotrans – novotrans.com.br – ou o site da Agersa – agersa.es.gov.br. Também há quadro de avisos dentro dos coletivos.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.