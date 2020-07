Afinal, quando o Sul do ES e Caparaó sairão do pico da pandemia de coronavírus?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 195

A interiorização do novo coronavírus gera preocupação para a população das cidades do Sul do Espírito Santo e Caparaó. Se nos primeiros meses da pandemia, o foco eram as cidades da Grande Vitória, atualmente, há um grande aumento de casos nas cidades polo fora da Região Metropolitana.

Graficamente, é possível ver essa diferença na disseminação da doença. Se o da Região Metropolitana (gráfico 1) mostra um pico da doença entre o final de maio e início de julho, o da Região Sul e Caparaó (gráfico 2) aponta o início do pico de casos entre meado e fim de junho. Na prática, se a doença se comportar da mesma forma em todas as regiões capixabas, isso significa que as cidades sulinas terão, ainda, ao menos 15 dias de pico de pandemia.

Mas ainda é cedo para algum diagnóstico, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As avaliações sobre o processo de interiorização, pico da pandemia e queda ou aumento de casos ainda estão em andamento, já que é necessário um período maior de tempo para determinar o comportamento do vírus no interior.

“Nós de fato percebemos uma estabilização da doença na Grande Vitória. Mas temos uma situação muito preocupante em Linhares, Colatina, Cachoeiro, os principais municípios do Sul, Centro e Norte do Espírito Santo, o que consolida a avaliação de que há, de fato, crescimento no número de casos no interior. Isso exige cautela nas decisões de flexibilização ou não do distanciamento social. Tivemos um fenômeno em Vitória, onde há evidência de tendência de estabilização, e de que podemos viver, em julho, uma fase de recuperação heterogênea, ou seja, em alguns municípios, no entanto, o resultado final ainda será de aumento de casos”, explicou, em coletiva nesta sexta-feira (3), o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, avaliando ainda que há estabilização no número de óbitos, mas não uma redução sustentada.

