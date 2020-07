Adolescente desaparecida em Muniz Freire é encontrada em Iúna

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 84

Colaboração: Diórgenes Ribeiro

Supervisão: Fernanda Zandonadi

A adolescente Karen Silva de Andrade, de 15 anos, desaparecida em Muniz Freire desde a última sexta-feira (10), foi encontrada nesta quinta-feira (16) no município de Iúna.

Segundo informações do Conselho Tutelar de Muniz Freire, a jovem foi encontrada por um familiar nas proximidades do trevo de acesso do município de Iúna com Irupi. Ainda segundo o Conselho, Karen já se encontra na casa de uma tia na cidade de Iúna.

