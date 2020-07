Trump critica líderes democratas em negociação de pacote

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta tarde para atacar lideranças democratas, acusando-as de não trabalhar pelo interesse do país, nas negociações de um novo pacote de ajuda econômica. Os alvos da mensagem foram a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. Além disso, ele atribuiu a culpa do desemprego americano à China.

Continua depois da publicidade

“Pelosi e Schumer não têm nenhum interesse em fazer um acordo que seja bom para nosso país e nosso povo. Tudo que eles querem é trilhões, e muito mais, para seus Estados governados pela esquerda radical, a maioria dos quais se sai muito mal. Isso se chama pacote de ajuda por muitos anos de mau gerenciamento democrata”, afirmou Trump. O presidente acusou as duas lideranças de “bloquearem pagamentos de auxílio-desemprego desesperadoramente necessários”, considerando isso “terrível, especialmente porque eles entendem perfeitamente que a culpa do desemprego não é dos trabalhadores, é culpa da China!”.

Em outra da sequência de mensagens, Trump se disse “especialmente decepcionado com Schumer” por ele “bloquear” a extensão temporária do auxílio-desemprego emergencial de US$ 600 por semana. Ele também afirmou que os democratas estariam “segurando” um auxílio de US$ 1.200 a US$ 3 mil (no caso de uma família de quatro) em cheques que já estariam prestes a ser enviados aos americanos.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.