Com aval da prefeitura, semifinais do 2º turno do Gaúcho serão domingo na capital

Com o aval da Prefeitura de Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou nesta sexta-feira a tabela das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho e definiu que Grêmio e Internacional vão atuar no domingo e mandarão seus jogos nos respectivos estádios.

Líder do Grupo A na etapa inicial, o Inter entrará em campo às 16 horas para enfrentar o Esportivo, no Beira-Rio. Depois, às 19h, na sua arena, o Grêmio, que foi o primeiro colocado do Grupo B, receberá o Novo Hamburgo, que ficou na vice-liderança da outra chave.

A autorização para a disputa dos jogos em Porto Alegre foi dada pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. em reunião com os presidentes da FGF, Luciano Hocsman, do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., e do Inter, Marcelo Medeiros. Até então, a autoridade do município vinha vetando a realização de jogos do Campeonato Gaúcho na cidade em função do surto de coronavírus e sob o argumento que partidas poderiam causar aglomerações.

A disputa dos jogos em Porto Alegre era uma reivindicação de Grêmio e Inter, que reclamaram das condições ruins dos gramados de estádios no interior do Rio Grande do Sul. Isso chegou a levá-los a mandar compromissos em seus centros de treinamento nos arredores da capital.

“Vendo as experiências, altamente consolidadas, da FGF, dos profissionais, de todos os clubes envolvidos nessa competição, a gente vai fazer um teste, fazer um experiência, autorizando os nossos dois maiores clubes a utilizar os dois maiores estádios nesse domingo, nessa etapa do Campeonato Gaúcho, recebendo dois times de fora da cidade”, afirmou o prefeito de Porto Alegre em transmissão pela internet.

