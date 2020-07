Região de Registro sofre rebaixamento no Plano São Paulo de quarentena

Por Estadão - Estadão 4

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 31, que a região de Registro, no Vale do Ribeira, litoral sul do Estado, passará por uma readequação das medidas de isolamento sugeridas pelo Plano São Paulo de quarentena heterogênea. Segundo Doria, a região de Registro passará da fase 3 amarela para a fase 1 vermelha, a mais restritiva.

“Durante essa semana já vínhamos alertando para que essa era uma possibilidade de reclassificação”, disse o governador. “Dez novos leitos de UTI já foram destinados ao Vale do Ribeira, assim como equipamentos e outras necessidades demandadas pela Saúde”, afirmou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Conforme boletim do governo do Estado, nos últimos sete dias a região teve um aumento de 130,4% no número de casos confirmados da covid-19 e de 600% no número de óbitos.

Ao todo, a região concentra 3.323 diagnósticos e 70 mortes pela doença.

Pedro Caramuru e Elizabeth Lopes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

