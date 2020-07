Dólar segue forte em manhã de briga da Ptax

Por Estadão - Estadão 7

O dólar opera em alta no mercado doméstico nesta sexta-feira, 31, em meio à valorização no exterior frente algumas divisas emergentes pares do real, como o peso mexicano, e uma melhora leve do humor nas bolsas, após os dados positivos de atividade divulgados na China e Europa, além dos balanços das gigantes de tecnologia americanas.

Interesse técnicos ajudam também a impulsionar a moeda americana frente o real. Os investidores defendem posições na rolagem de contratos cambiais futuros, em manhã de disputa em torno do referencial Ptax de fim de julho, que será divulgado depois das 13 horas, segundo operadores. A Ptax desta sexta-feira servirá, na segunda, para a liquidação do contrato futuro de dólar com vencimento em agosto e também para os ajustes dos contratos cambiais futuros e de resultados corporativos.

A cinco dias da decisão do Copom, as apostas para a Selic estão praticamente consolidadas em novo corte residual de 0,25 ponto, para 2%, na próxima quarta-feira (5).

Às 9h24, o dólar à vista subia 0,30%, a R$ 5,1758. O dólar futuro para setembro avançava 0,48%, a R$ 5,1820.

