Com um a mais, Ponte vira sobre Santos e encara Palmeiras na semi do Paulistão

A Ponte Preta protagonizou uma nova surpresa no Paulistão. Nesta quinta-feira, o time de Campinas foi até a Vila Belmiro para derrubar o Santos, de virada, pelo placar de 3 a 1, e assegurar seu lugar nas semifinais. A Ponte jogou o segundo tempo inteiro com um a mais, em novo duelo em que o anfitrião desabou em campo após expulsão.

No quarto jogo seguido do Santos com cartão vermelho, Marinho foi a baixa da vez. Expulso aos 43 minutos da etapa inicial, o atacante desequilibrou o time ao ser excluído. Curiosamente, ele vinha sendo o destaque dos anfitriões, com gol e boas jogadas. No segundo tempo, a Ponte aproveitou os espaços para buscar a virada, com gols de Bruno Rodrigues, Moisés e João Paulo.

Com o triunfo, o time da Ponte será o adversário do Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque, em busca da vaga na decisão do Paulistão. A outra semifinal terá Corinthians e Mirassol, responsável por eliminar o São Paulo. O duelo será disputado na Arena Corinthians, no mesmo dia.

O JOGO – Santos e Ponte fizeram um primeiro tempo tenso, de muitas faltas e lances desleais. O pouco futebol apresentado na etapa inicial apareceu em jogadas pontuais, quase sempre protagonizadas pelos anfitriões. A equipe de Campinas só ameaçou uma vez e foi logo no começo. Aos 2 minutos, Bruno Rodrigues acertou o travessão, após cobrança de escanteio.

A resposta santista foi mais eficiente, graças à dupla formada por Soteldo e Marinho. Aos 6, o primeiro avançou pela esquerda e acertou cruzamento preciso para Marinho, livre na pequena área, escorar de cabeça com facilidade para as redes. Os dois santistas eram os únicos até então a proporcionar maior qualidade ao jogo.

Porém, Marinho só pode exibir seu bom desempenho por 43 minutos. Antes do intervalo, ele foi expulso por acertar o braço direito no rosto de Dawhan, em uma dividida na linha de fundo da Ponte. Como já tinha cartão amarelo, levou o vermelho.

Marinho vinha sendo o símbolo da partida. E não somente pelo gol. O atacante vinha chamando atenção também pelas faltas cometidas e recebidas. Curiosamente, foi o quarto jogo seguido do Santos com expulsão, sendo o terceiro com vermelho ainda no primeiro tempo.

A desvantagem numérica cobrou o preço logo no início do segundo tempo. Com uma postura mais recuada, o Santos aceitou as investidas da Ponte e cedeu o empate em lance de bola aérea, justamente o ponto fraco da equipe neste Paulistão.

Foi aos 4 minutos, quando Bruno Rodrigues aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com firmeza para o chão. A bola passou entre as pernas do goleiro Vladimir. Foi o quarto gol do atacante da Ponte no Estadual, sendo o quarto de cabeça.

Como vem sendo rotina no Santos, o fato de jogar com um a menos desequilibrou a equipe tática e emocionalmente. Não demorou para a Ponte aproveitar a oportunidade. Em grande momento, Bruno Rodrigues contribuiu também para a virada. Aos 15, acertou forte finalização de longe. Vladimir defendeu, mas seu rebote caiu nos pés de Moisés, que só completou para o gol.

Preocupado, o técnico Jesualdo Ferreira colocou Jobson, Arthur Gomes e Jean Mota em campo. A meta era reconstruir o meio-campo para proteger a frágil defesa (principalmente nas bolas aéreas) e dar alguma oportunidade aos atacantes. Mas era a Ponte que seguia levando perigo no ataque. A vitória foi confirmada aos 42, quando João Paulo driblou o marcador e acertou lindo chute de longe. Vladimir não alcançou.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 x 3 PONTE PRETA

SANTOS – Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca (Jean Mota) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge (Arthur Gomes) e Soteldo. Técnico: Jesualdo Ferreira.

PONTE PRETA – Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jeferson (Moisés), Vinícius Zanocelo (Bruno Reis) e João Paulo (Danrley); Bruno Rodrigues e Alisson Safira (Roger). Técnico: João Brigatti.

GOLS – Marinho, aos 6 minutos do primeiro tempo. Bruno Rodrigues, aos 4, e Moisés, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jeferson, Arthur Gomes.

CARTÃO VERMELHO – Marinho.

ÁRBITRO – Salim Fende Chavez.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

