Magazine Luiza adquire a plataforma Hubsales, voltada para a indústria

O Magazine Luiza concluiu nesta quinta-feira, 30, a aquisição da plataforma Hubsales, que possibilita a indústrias oferecer seus produtos diretamente aos consumidores por meio de marketplace, segmento conhecido como Factory to Consumers (F2C). A varejista não divulgou o valor da operação.

Segundo explica o Magazine Luiza, a Hubsales possibilita ao vendedor fazer o cadastro e listar seu catálogo na plataforma de venda, inclusive com gestão de pedidos e marketing. A plataforma recebe uma comissão pelo serviço prestado, que é adicional à taxa por venda já cobrada.

Ainda de acordo com a companhia, este modelo já é consolidado em países asiáticos, e com a eliminação de intermediários, a margem das indústrias aumenta, e o custo de distribuição diminui. Atualmente, a Hubsales é uma das principais empresas de F2C do setor de calçados e confecções, com foco na região de Franca (SP), movimentando mais de R$ 100 milhões e com mais de 700 mil pedidos por ano.

