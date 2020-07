Estado do Rio registra em 24h quase 2 mil novos casos de covid-19

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Em apenas 24 horas, o Rio de Janeiro registrou quase 2 mil novos casos de Covid-19. De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, 30, já são 163.642 registros no Estado – contra 161.647 no dia anterior – e 13.348 mortes (150 a mais). A capital é a região mais afetada, com 70.989 casos e 8.270 óbitos.

Roberta Jansen

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.