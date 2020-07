Box comemorativo da saga 'De Volta para o Futuro' será lançado primeiro nos EUA

Por Estadão - Estadão 3

No ano em que se comemora 35 anos do lançamento do primeiro filme, a saga De Volta Para o Futuro terá o lançamento de um box com versões dos três filmes. Produto chegará em outubro, nos Estados Unidos, em 4K Ultra HD, Blu-ray, além de cópias digitais.

Dirigidos por Robert Zemeckis, com roteiro de Bob Gale, os três filmes marcaram os anos 1980 com a história do adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) e seu amigo o dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd), que acredita poder viajar pelo tempo. O cientista realiza seu sonho, e o jovem é transportado para a década de 1950, à bordo do clássico carro DeLorean.

No site da Bluray.com, o anunciado box é vendido por US$ 55,98, já em pré-venda na Amazon.

De Volta para o Futuro (1985)

No primeiro filme, McFly faz uma viagem de volta no tempo, chegando ao não de 1955. E vai conhecer os seus pais, que ainda são adolescentes e com pouca chance de se relacionarem. McFly dará uma forcinha nessa história, mas tem se preocupar com o tempo e seu retorno a sua época.

De Volta para o Futuro 2 (1989)

O segundo filme traz Marty McFly e o dr. Emmett Brown agora viajando para o futuro, saindo de 1985 para 2015. E eles têm uma complicada missão, evitar que o filho de McFly estrague o futuro de sua família. Mas terão de enfrentar Biff Tannen (Wilson).

De Volta para o Futuro 3 (1990)

Na última parte, a história dá continuidade à anterior, mas McFly terá de voltar no tempo, no velho oeste, mais precisamente em 1885. Ele precisa salvar o amigo dr. Emmett Brown e fazer tudo voltar ao normal.

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

