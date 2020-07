Em SP, 3 municípios do Vale do Ribeira devem voltar à fase vermelha

Por Estadão - Estadão 3

O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, afirmou que, na quinta-feira, 30, fará a recomendação para que três municípios do Vale do Ribeira – Registro, Pariquera-Açu e Cajati – voltem à fase 1, vermelha, do plano São Paulo. Atualmente, a região se encontra na fase 3, amarela, do Plano São Paulo de quarentena heterogênea.

Segundo Vinholi, os municípios ultrapassaram tanto o critério de número de novas internações quanto por óbitos durante os últimos dias. De acordo com Vinholi, os três municípios representam 58% dos casos e 41% dos óbitos do Vale do Ribeira.

Conforme informou o secretário de Saúde do Estado, Jean Carlo Gorinchteyn, a região atingiu o índice de 89% de ocupação dos leitos de UTI.

Gorinchteyn comunicou também que foram criados 10 novos leitos de terapia intensiva para a região e que o governo iniciou um programa de transferência dos pacientes para hospitais da Baixada Santista e outras regiões.

“Nenhum paciente deixou ou deixará de ser assistido”, disse Gorinchteyn, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Pedro Caramuru

