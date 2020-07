Governo exonera diretor-geral do Centro do Sistema de Proteção da Amazônia

Por Estadão - Estadão 4

O governo federal exonerou o major brigadeiro José Hugo Volkmer do cargo de diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa (Censipam). Ele estava à frente do Censipam desde julho do ano passado. A exoneração de Volkmer se deu “a pedido”, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também houve uma troca. Wilson Diniz Wellisch foi exonerado do cargo de secretário de Radiodifusão da pasta e para o lugar dele foi nomeado Maximiliano Salvadori Martinhão, que deixa a função de assessor especial do ministro Marcos Pontes para assumir o novo cargo.

O Ministério da Educação também resolveu exonerar o economista Ricardo Braga do comando da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Ele estava no posto desde novembro do ano passado. Antes, Ricardo Braga foi secretário especial de Cultura pelo período de dois meses.

