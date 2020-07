Governo de São Paulo aprova retomada de esportes sem contato físico direto

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Secretário de Esportes do Governo de São Paulo, Aildo Ferreira, anunciou a retomada dos esportes sem contato físico direto (treinamentos e competições) nas regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, criado pelo Centro de Contingência do novo coronavírus. A novidade foi revelada em um podcast publicado na noite de terça-feira pelo governo estadual. Modalidades como vôlei, tênis, hipismo e natação estão liberadas.

O basquete também poderá realizar treinamentos, seguindo o protocolo apresentado pelo Novo Basquete Brasil (NBB), mas apenas nas cidades que estão na fase amarela. Todas as atividades com autorização para retorno de treinamentos e/ou competições deverão ocorrer sem a presença de público.

Modalidades com contato direto como artes marciais, handebol, rúgbi e outros precisam contar com protocolo específico aprovado pelo Centro de Contingência do Governo do Estado, visando aprovações de medidas específicas de testagem da covid-19, distanciamento social e higienização.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A Secretaria de Esportes tem se reunido constantemente com federações e instituições esportivas no intuito de intermediar a elaboração de protocolos, interagindo diariamente com o Centro de Contingência. Com foco total na saúde e na preservação da vida, temos trabalhado diariamente para essa retomada gradual”, disse Aildo Ferreira, salientando a integração total com as atualizações semanais do Plano São Paulo.

O Plano São Paulo regulamenta o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e a retomada de atividades econômicas nos 645 municípios paulistas, divididos em 17 regiões de saúde. As fases de cada região são determinadas por critérios técnicos e científicos como casos confirmados da contaminação por covid-19, óbitos e capacidade de atendimento hospitalar a casos graves da doença.

Neste momento, as regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo são: Capital, Baixada Santista, Registro, Araraquara/São Carlos, Sub-região sudeste da região metropolitana de São Paulo (que engloba o ABC) e Sub-região sudoeste da região metropolitana de São Paulo. Na vermelha, a mais restritiva, estão Ribeirão Preto, Franca e Piracicaba. As demais 10 regiões do Estado ocupam a fase laranja.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.