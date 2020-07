Globo diminui elenco de 'Amor de Mãe' para retomada das gravações

Por Estadão - Estadão 7

A retomada da novela Amor de Mãe, prevista somente para 2021, não contará com alguns atores que estavam presentes no início da trama. A Globo informou que diminui o elenco para resguardar os profissionais envolvidos no enredo exibido na faixa de horário das 21h.

Procurada pelo Estadão, a Rede Globo informou que reduziu a quantidade de pessoas nas filmagens, porém não adiantou quais personagens não irão aparecer na telinha. A emissora negou que exista uma proibição para a escalar atores que moram fora do Rio de Janeiro, porém confirmou a restrição da participação do elenco infantil.

“A orientação é que se evite ao máximo expor qualquer talento, esteja ele na cidade ou fora dela. E há sim uma orientação para restringir a participação de pessoas pertencentes ao grupo de risco e elenco infantil. Mas, caso seja fundamental para a realização da obra, um comitê será acionado para propor as soluções mais adequadas, que não coloquem as pessoas em risco”, comunicou.

A emissora minimizou a redução do elenco. “É natural que, com ou sem pandemia, na reta final de uma novela, conforme os desfechos aconteçam, os personagens diminuam e até encerrem a sua participação na obra. Portanto não há um ‘corte’ de elenco e sim um cuidado permanente com a segurança dos talentos e das equipes”.

Sobre as gravações, a comunicação da Globo afirmou que serão feitas com segurança. “Durante esses meses de isolamento, trocamos experiências com outras produtoras do mundo e criamos um rígido protocolo de segurança, que compreende recomendações que vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores.”

Em entrevista ao Estadão, publicada em 20 de julho, Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da Globo, afirmou que gravações de Amor de Mãe serão retomadas em 10 de agosto. Segundo o autor, essa data poderia sofrer alteração caso os efeitos da pandemia voltassem a se intensificar no Rio de Janeiro, onde a emissora grava seus folhetins. Nesta terça-feira, 28, a emissora declarou que a data para o retorno das gravações segue em aberto.

As gravações da história escrita por Manuela Dias foram suspensas no início de março devido ao isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Bárbara Correa, estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

