Palmeiras inclui Angulo e Gustavo Gómez na lista de inscritos no Paulistão

O Palmeiras inscreveu nesta terça-feira o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o atacante colombiano Ivan Angulo na lista de atletas do clube para a disputa do Campeonato Paulista. O dia era a data limite para trocas na relação.

Agora, os dois já estão liberados para serem escalados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos compromissos pelo mata-mata da competição, inclusive nesta quarta-feira, contra o Santo André, no Allianz Parque, pelas quartas de final.

Após resolver um impasse contratual sobre a renovação, o zagueiro Gustavo Gómez substitui entre os inscritos o lateral-esquerdo Victor Luís, que foi negociado com o Botafogo. O colombiano Angulo retornou ao time após passar um período emprestado ao Cruzeiro. O Palmeiras solicitou a volta após ter negociado Dudu com o futebol do Catar e é justamente na vaga do antigo camisa 7 que o jovem atacante foi inscrito.

A tendência é Gómez ser titular do time já nesta quarta-feira, diante do Santo André. Luxemburgo deve retomar a dupla de zaga titular, formada pelo paraguaio e Felipe Melo. Nos dois últimos jogos, Vitor Hugo foi quem apareceu na escalação. Angulo, que ainda não estreou pela equipe, deve ficar como reserva e ser acionado pelo treinador em oportunidades futuras.

Revelado pelo Envigado, o colombiano chegou às categorias de base do Palmeiras por empréstimo em fevereiro de 2019. Após se destacar, foi comprado em definitivo pelo clube em junho do ano passado. Em 2019, inclusive, ele chegou a ser relacionado pelo para ficar no banco de reservas em uma partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

