Após novos exames, Mbappé deve desfalcar PSG na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain recebeu uma má notícia nesta segunda-feira. Kylian Mbappé, um dos principais jogadores do elenco francês, foi submetido a novos exames, que apontaram sua recuperação para um período de três semanas. Assim, o atacante é baixa quase certa para o duelo decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o PSG, a nova avaliação apresentou uma lesão no ligamento no tornozelo direito do jogador. O exame realizado no sábado só havia constatado uma entorse. “O exame de imagem realizado hoje confirma uma torção no tornozelo com lesão ligamentar”, informou o clube de Paris.

O PSG também apontou a previsão de recuperação. “Em razão deste trauma, o tempo de recuperação é estimado em três semanas.” Ou seja, o jogador de 21 anos só estaria liberado para jogar novamente no dia 17 de agosto. Mas a partida contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, está marcada para o dia 12.

Nesta fase da competição europeia, o mata-mata será definido em jogo único, disputado em Lisboa, em Portugal. Assim, a ausência de Mbappé seria ainda mais decisiva para o futuro do PSG no campeonato. O jogador soma 30 gols em 34 partidas nesta temporada.

O atacante se machucou na sexta-feira, na final da Copa da França. A lesão é consequência de uma forte entrada que o jogador recebeu no segundo tempo diante do Saint-Étienne. O PSG venceu por 1 a 0 e ficou com o título.

