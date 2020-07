Musculação: cuidados e benefícios para a saúde

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A prática regular de atividade física é um fator fundamental para a conquista da desejada qualidade de vida. Até mesmo pessoas que enfrentaram alguma enfermidade devem se exercitar. Na lista estão: hipertensos, cardíacos e até pessoas pós-enfarto do miocárdio. Entretanto, é preciso alguns cuidados. Portanto, o primeiro passo é contar com a orientação e liberação do médico. Somente um profissional conseguirá avaliar caso a caso.

Continua depois da publicidade

Com os cuidados necessários, a musculação pode ser uma boa alternativa. Pessoas com insuficiência cardíaca podem fazer exercício com peso e com segurança, após a liberação do médico. É importante também contar com o acompanhamento de um educador físico.

Quando a atividade é realizada da forma correta, a pressão sobe um pouco. Em compensação, a frequência cardíaca não sobe quase nada. Com a ajuda do profissional, a musculação torna-se uma opção mais segura do que andar de bicicleta, por exemplo.

Advertisement

Contraindicação

Apesar dos benefícios, existem algumas contraindicações para praticar a musculação. Em boa parte, isso ocorre quando a saúde da pessoa está muito debilitada. Portadores de doenças agudas também devem evitar essa atividade física. Por isso, é muito importante ir ao médico e passar por uma bateria de exames antes de começar a praticar a musculação ou qualquer outra atividade física.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.