Coudet poupa titulares e Internacional fica no empate com o Esportivo pelo Gaúcho

Com um time praticamente reserva, o Internacional ficou no empate em 1 a 1 contra o Esportivo, neste sábado, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), pelo Campeonato Gaúcho. João Pedro, do time da casa, e William Pottker, para os colorados, ambos em cobrança de pênalti, marcaram os gols.

O confronto abriu a quinta rodada da fase de classificação do segundo turno – a segunda desde a retomada do Estadual após a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus. O time da capital vinha de derrota por 1 a 0 no clássico contra o Grêmio e buscava confirmar a liderança antecipada do Grupo A, o que não aconteceu.

O empate mantém o Internacional na primeira colocação da chave, com oito pontos e quatro de vantagem sobre Novo Hamburgo e Juventude. Os adversários vão a campo neste domingo contra São José e Brasil de Pelotas, respectivamente, tendo a possibilidade de reduzir a diferença para apenas um ponto, restando ainda uma rodada a ser disputada.

Outros três confrontos completam a quinta rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo, com destaque para o duelo entre Grêmio e Ypiranga, às 11 horas, no CT tricolor, em Eldorado do Sul (RS).

O JOGO – O técnico argentino Eduardo Coudet decidiu poupar os titulares do Internacional devido ao desgaste físico após o longo período de quarentena. O time colorado fez uma etapa inicial ruim, praticamente sem levar perigo à meta do goleiro Renan.

O jogo seguia sem emoções até os momentos finais, quando o árbitro Anderson Daronco marcou dois pênaltis em um intervalo de apenas três minutos. Aos 36, Rodrigo Lindoso derrubou João Pedro na área. O próprio camisa 10 converteu a cobrança para colocar a equipe da casa à frente no placar.

A reação veio também antes do descanso. Robert cometeu penalidade sobre Sarrafiore na área oposta e William Pottker empatou com categoria. O camisa 7 colorado ainda teve a chance de virar a partida nos acréscimos, mas parou no travessão.

Após o intervalo, o Internacional se encaixou um pouco melhor e passou a frequentar mais a zona de ataque. Apesar disso, a melhor oportunidade da etapa final foi do Esportivo, com Caprini recebendo bom cruzamento de Marcão e finalizando rente à trave direita do goleiro Danilo Fernandes.

