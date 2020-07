SP tem 311 mortes por covid-19 em 24 horas; novos casos somam 16.263

Por Estadão - Estadão 7

O Estado de São Paulo registrou 311 novas mortes por covid-19 em 24 horas, segundo dados atualizados neste sábado, dia 25, pela Secretaria de Saúde. No total, os óbitos pela doença somam 9.205. Foram 16.263 novos casos, com o Estado chegando a um total de 479.481 infectados. A capital do Estado registra um total de 9.205 mortes pela doença, com 179.115 casos confirmados. Campinas, no interior, tem 15.676 casos, com 634 óbitos. E Santos, no litoral paulista, registra 14.529 casos, com 446 mortes causadas pelo novo coronavírus.

