Prefeitos do Vale do Paraíba alegam erro em plano e migram para fase amarela

Alegando erro em dados apresentados pelo Plano São Paulo, do governo estadual, prefeitos do Vale do Paraíba, no interior paulista, decidiram nesta sexta-feira, 24, avançar para a fase amarela de retomada das atividades durante a pandemia. Após reunião virtual, ao menos dez prefeitos anunciaram a reabertura do comércio não essencial, incluindo restaurantes, salões de beleza e academias, a partir de segunda-feira, 27. Pelo plano estadual, os 39 municípios da região, que agrega também o litoral norte, estão na fase laranja, mais restrita.

De acordo com o prefeito de Jacareí, Izaías Santana, (PSDB), presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba (Codivap), houve equívoco no lançamento dos dados do novo coronavírus nas planilhas usadas pelo Estado. Desde o dia 10 de julho, problemas no sistema nacional de notificações da doença teriam causado um acúmulo de 1,3 mil casos, que acabaram sendo lançados somente nesta semana. “Houve esse erro técnico, devido aos dados que ficaram acumulados e foram inseridos indevidamente, fazendo com que o cenário real não fosse aquele que nos colocou na fase laranja”, disse.

Os prefeitos apontaram também discrepâncias na taxa de ocupação de leitos. “Temos a convicção de que estamos na fase amarela e isso ficou claro aqui”, afirmou o prefeito Felício Ramuth (PSDB), de São José dos Campos.

O prefeito de Ubatuba, Delcio Sato (PSB), disse que a intenção não é abrir a qualquer custo, mas obter o reconhecimento pelo trabalho de contenção do vírus realizado pelas prefeituras. Já o prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB) afirmou que os municípios não estão cedendo às pressões políticas ou econômicas. “Ninguém tomou uma decisão calcada em ideologia ou partidarismo. Os dados técnicos nos colocam na fase amarela.”

As prefeituras de São José dos Campos, Ubatuba, Jacareí e Taubaté publicam decretos neste sábado, 25, para reabertura de bares e restaurantes com capacidade limitada a 40%, salões de beleza e academias de ginástica. Prefeitos de Paraibuna, Bananal, São José do Barreiro, Guaratinguetá, Caçapava e Igaratá também participaram da Live e devem acompanhar a decisão do Codivap. A região tem mais de 15 mil casos e 546 mortes pelo coronavírus. São José lidera com 5.345 casos e 167 óbitos.

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, disse que tem uma reunião agendada às 10 horas deste sábado, 25, com os prefeitos do Vale do Paraíba. “Ressalto que os números estão corretos. Tenho certeza de que, através do diálogo, vamos apresentar os dados e a medida necessária de manutenção da fase laranja nesse momento, em prol da saúde da população.”

José Maria Tomazela

Estadao Conteudo

