Infraestrutura assina ordem de serviço para obras de ponte sobre o Rio Araguaia

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Em cerimônia “digital” com a presença de parlamentares e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou nesta sexta-feira, 24, a ordem de serviço para o início das obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-080, que vai ligar os Estados de Goiás e do Mato Grosso.

“O Ministério vem realizando várias entregas no estado, e essas entregas só estão sendo possíveis porque nós temos contado com o apoio incondicional das bancadas federais. Apoio fundamental para o cenário da crise que se avizinha “, afirmou o ministro no evento.

Segundo a pasta, a ponte possibilita a integração de um importante corredor de escoamento de grãos produzidos na região do Araguaia. A ideia é de que a ligação rodoviária entre os Estados facilite o acesso dos produtores do Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, principal via de escoamento do Centro-Oeste para os terminais portuários.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A ponte sobre o Araguaia é o primeiro passo que estamos dando para ligar a região produtora do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul, possibilitando escoar a carga de grãos do Centro-Oeste até os portos e trazendo um ganho logístico enorme a essa rota, que será um corredor fundamental para o desenvolvimento das economias de Goiás e de Mato Grosso”, disse Freitas. O valor total do empreendimento está orçado em R$ 160 milhões.

O ministro também assinou nesta sexta a ordem de serviço para início das obras da Travessia Urbana de Formosa, na BR-020/GO. Serão iniciadas as obras de duplicação e de adequação da capacidade da pista no segmento do km 0 ao km 12. Além da duplicação serão construídas vias marginais para o ordenamento do trânsito da região.

Amanda Pupo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.