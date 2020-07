Correção: Com Viñales e Rossi, Yamaha domina treinos em etapa da MotoGP

Por Estadão - Estadão 6

A matéria enviada anteriormente continha um erro: parte do rascunho permaneceu no pé do texto. Segue a versão corrigida:

O espanhol Maverick Viñales fez, nesta sexta-feira, o melhor tempo nos treinos livres realizados no circuito de Jerez de la Frontera para a etapa da Andalucía, segunda corrida da temporada 2020 da MotoGP. O piloto da Yamaha YZR M1 fez a melhor volta em 1min37s063.

O veterano e supercampeão Valentino Rossi, também da Yamaha, ficou com o segundo lugar (1min37s205), mostrando que a equipe parece ter resolvido os problemas de motor, após receber nesta semana peças enviadas do Japão.

O sul-africano Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), o italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) e o espanhol Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) completaram a lista dos cinco mais rápidos.

Vencedor da primeira etapa, semana passada também em Jerez, Fabio Quartararo ficou apenas com a 13ª colocação no dia (1min37s892), pois preferiu testar o melhor jogo de pneus para o treino oficial deste sábado e para a corrida de domingo. No ano passado, o francês fez a volta mais rápida da pista, com o tempo de 1min36s705.

Seis vezes campeão mundial, sendo quatro consecutivas nos últimos anos, o espanhol Marc Marquez vai dirigir sua Honda no domingo, apesar de ter caído na primeira etapa, ter fraturado o braço direito e passado por cirurgia. Nesta sexta-feira, o piloto não registrou nenhum tempo nas duas sessões de treinos.

