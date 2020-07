OMC concede vitória parcial à Rússia em ação antidumping contra UE

Por Estadão - Estadão 6

A Organização Mundial de Comércio (OMC) publicou comunicado nesta sexta-feira, 24, no qual informa que concedeu vitória parcial à Rússia em um processo antidumping contra a União Europeia. Diante disso, a OMC recomenda à UE que estabeleça medidas “em conformidade com suas obrigações no âmbito do Acordo AntiDumping” para se ajustar ao que foi decidido.

A OMC diz que Moscou conseguiu estabelecer a existência de uma Metodologia de Ajuste de Custo atribuível ao bloco, o que é “inconsistente” com o mencionado acordo.

A entidade também cita medidas antidumping sobre tubos e canos soldados, que também iriam contra o Acordo AntiDumping, entre outras questões.

Em outros pontos, a OMC afirma que a Rússia não conseguiu demonstrar seus argumentos contra o bloco, definindo assim a vitória parcial ao país.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

