Final do 'Mestre do Sabor' será exibida ao vivo nesta quinta

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A final da 2ª temporada do Mestre do Sabor, vai ser exibida nesta quinta-feira, 23, às 22h45, na Globo e no canal pago GNT. O prêmio de R$ 250 mil para o vencedor será disputado entre os finalistas Ana Zambelli, Dário Costa, Junior Marinho e Serginho Jucá.

No programa de hoje, a ideia é que os quatro chefs cozinhem seus pratos, e apenas os dois melhores passem para uma final ‘definitiva’, valendo o título de Mestre do Sabor em 2020. Recentemente, os finalistas revelaram o que pretendem fazer com o dinheiro do prêmio caso vençam a competição.

O programa chega ao fim após quase três meses no ar – estreou em 30 de abril (clique aqui para relembrar entrevista de Claude Troisgros ao E+ na ocasião), e terá o último episódio disputado ao vivo, seguindo medidas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 18 cozinheiros passaram pelo programa.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além de Claude Troisgros e seu fiel escudeiro Batista, o Mestre do Sabor com um time de jurados composto por Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez (1ª parte) / Rafael Costa e Silva (2ª parte). Monique Alfradique é a apresentadora.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.