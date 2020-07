Trump volta a defender pacote de estímulos com corte sobre folha de pagamento

Por Estadão - Estadão 7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender um corte nos impostos sobre a folha de pagamento. Na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19, o republicano disse que “gostaria de ver” a medida no próximo pacote de estímulos do governo, que está sendo negociado em Washington.

O líder da Casa Branca também afirmou que seu partido está “trabalhando duro” no novo pacote fiscal, mas que os democratas não querem o corte em impostos sobre o payroll. Mais cedo, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, havia dito que a medida provavelmente não entrará no projeto.

Na coletiva, Trump também demonstrou otimismo com a recuperação econômica, disse querer que o país volte a ser o que era antes da pandemia e exaltou recordes recentes no mercado acionário, principalmente do índice Nasdaq.

Nesta quinta, 23, no entanto, as bolsas de Nova York fecharam em queda, pressionadas, entre outros fatores, por um aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA, o que não ocorria há quase quatro meses e impulsionou a incerteza sobre a retomada da economia.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

