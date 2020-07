Mulheres não falam abertamente sobre aborto espontâneo, diz Mariana Rios

Por Estadão - Estadão 6

Mariana Rios participou do programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, 22, para falar sobre o aborto que sofreu recentemente. A atriz e cantora anunciou em 11 de julho que havia perdido o bebê que estava esperando.

“Eu lido de uma forma com a dor, eu até falo no post, a dor e a tristeza são inerentes ao ser humano, mas o sofrimento é opcional, nós vamos passar por milhares de problemas na nossa vida, vamos, mas o que difere uma pessoa da outra de fato é a forma que cada um vai lidar com o seu sofrimento, com a sua dor. Então, não se permitir entrar nesse lugar que é gostoso de ficar quando você sofre, onde você não precisa levantar todos os dias e dizer eu vou à luta porque esse lugar é confortável”, contou a artista que tem 35 anos.

Além da foto que publicou em seu Instagram para anunciar o fim da gravidez, Mariana postou um vídeo em 13 de julho compartilhando um sonho que teve com o irmão que já morreu e agradecendo todas as mensagens de carinho que tinha recebido.

Durante a entrevista com Fátima Bernardes, ela falou sobre a decisão de compartilhar o vídeo. “Foi muito importante falar, mas eu acho que mais importante ainda foi receber todas as mensagens, histórias que as mulheres dividiram comigo. Isso foi de grande valor pra mim e eu tenho muito que agradecer a todas essas mulheres. Porque você se vê no outro. A dor do outro é onde a gente se encontra também, então você se enxerga no outro. Quando eu resolvi fazer o vídeo e eu sou uma pessoa que fala muito pouco da minha vida pessoal da minha intimidade eu nem sei, eu senti uma necessidade muito grande de falar.

A atriz também relatou como o público viu essa exposição. “A repercussão disso foi uma coisa que eu não esperava, mas mais ainda ouvir essas histórias e saber como as mulheres não falam abertamente sobre isso, sobre suas perdas, sobre o aborto espontâneo.” Mariana afirmou que recebeu mensagens privadas de mulheres narrando que o assunto não é aceito dentro da própria família.

“Agora eu entendo o tamanho da importância na vida de nós mulheres e eu gostaria de dizer para todas: um dia de cada vez e nunca se esqueça de sorrir para a vida sorria, para você e para vida. Vale a pena viver todos os dias”, disse Mariana ao enviar uma mensagem para as pessoas que passam pela mesma situação que ela.

Mariana Rios se abriu sobre os detalhes da perda do filho, contou que descobriu ao fazer um ultrassom sem a companhia do marido, que recebeu a notícia triste apenas em casa. A cantora afirmou não ter feito curetagem e que apenas na segunda-feira, 20, seu corpo naturalmente expeliu o bebê. A cantora disse que se sente grata por não ter descoberto a perda do bebê após um sangramento.

“Se você tem a certeza dentro de você que tudo o que é acontece é somente para o seu bem a gente consegue levar a vida com mais leveza em paz porque qualquer coisa que acontece é para o meu bem então eu preciso ter gratidão por aquilo”, afirmou.

A atriz fez questão de ressaltar que não tem arrependimentos sobre a gravidez. “Não me arrependo hora nenhuma de tudo o que eu sonhei, planejei, de expectativa que eu criei, porque assim é a vida e a gente precisa se entregar .”

Gabriela Marçal

Estadao Conteudo

