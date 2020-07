Um observador

Por Estadão - Estadão 5

Há cem anos, nascia o sociólogo Florestan Fernandes, que morreu em 10 de agosto de 1995, aos 75 anos. Com mais de 50 obras, entre livros e artigos publicados, e quase dez anos de carreira política, Florestan é homenageado pela Casa do Saber, com leitura dramática de Vicente e Antonio – A História de uma Amizade: Florestan Fernandes e Antonio Candido, que reúne trechos de correspondências trocadas entre eles.

A transmissão será pelas redes sociais da Casa do Saber, Grupo Tapa, Sesc, às 20h. Outra homenagem será feita pela TV Cultura, com a exibição de um documentário reunindo entrevistas que ele cedeu aos programas Vox Populi (1984) e Roda Viva (1994). Apresentação será às 22h45, no canal, e também, às 20h, no YouTube e Facebook da emissora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

