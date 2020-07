Ponte Preta tenta não ser rebaixada e Novorizontino quer seguir na briga por vaga

Por Estadão - Estadão 6

Ponte Preta e Novorizontino vão se enfrentar, nesta quarta-feira, às 19h15, com objetivos diferentes na Arena Barueri, pela 11.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. Enquanto o time de Campinas tenta não ser rebaixado, o clube de Novo Horizonte buscará seguir na luta por uma vaga nas quartas de final.

Os rivais não jogam desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. O confronto será disputado com portões fechados e em Barueri, uma vez que a prefeitura de Campinas não liberou jogos na cidade.

Lanterna geral com sete pontos, a Ponte Preta será rebaixada se perder e Oeste, Ituano e Água Santa pontuarem na rodada. O empate ainda vai deixar a Ponte Preta viva, porém, respirando na UTI antes da última rodada, quando vai enfrentar o Mirassol. Único invicto no Paulistão, o Novorizontino ocupa o terceiro lugar no Grupo B com 16 pontos, três a menos do que a zona de classificação. Palmeiras e Santo André têm 19 pontos.

Além de seis reforços indisponíveis por força de contrato, o técnico João Brigatti não poderá contar com os zagueiros Alisson (suspenso) e Cléber Reis (lesionado) e os atacantes Osman (lesionado) e Roger (suspenso). O treinador confirmou a possibilidade de escalar Jeferson no meio-campo, na vaga de Bruno Reis, enquanto Apodi retorna à lateral-direita, posição de origem.

Mas Brigatti lembrou da situação complicada que o time vive. “É um momento delicado, porque temos uma partida dificílima e vamos ter que nos superar. Após uma parada de 108 dias, só treinei os jogadores 12 dias com bola. É muito pouco” comentou o preocupado comandante do time campineiro.

O técnico Roberto Fonseca, do Novorizontino, perdeu dez jogadores durante a paralisação. Sem falar que o lateral-esquerdo Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. O clube, por outro lado, acertou com o lateral Willean Lepo e o atacante Christopher.

“Teremos um jogo nervoso, muito disputado. É sempre uma incógnita uma partida após três, quatro meses de paralisação. Esperamos que os jogadores estejam mentalmente fortes, concentrados para fazermos uma grande partida”, analisou Fonseca.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X NOVORIZONTINO

PONTE PRETA – Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jefferson, Vinícius Zanocelo e João Paulo; Bruno Rodrigues e Safira. Técnico: João Brigatti.

NOVORIZONTINO – Oliveira; Willean Lepo, Adriano, Bruno Aguiar e Reverson; Adilson Goiano, Léo Baiano e Pereira; Cléo Silva, Christopher e Guilherme Queiroz. Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza

DATA – 22/07/2020

HORÁRIO – 19h15

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).

