Petrobras: produção de petróleo e gás cai 3,5% do primeiro para o 2º trimestre

A Petrobras informou nesta terça-feira, 21, que a produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 3,5% no segundo trimestre comparado ao primeiro, somando 2,757 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d), contra 2,856 milhões boe/d registrados no primeiro trimestre de 2020. A produção de petróleo recuou 3,2%, para 2,245 milhões de barris por dia , ante 2,320 milhões de b/d no primeiro trimestre de 2020.

Segundo a empresa, a redução se deveu a impactos decorrentes da pandemia de covid-19, que fez a empresa hibernar plataformas que não são resilientes ao preço baixo do petróleo na época, além de interromper temporariamente a produção de algumas plataformas nas bacias de Campos e Santos.

A empresa destacou ainda que a queda da demanda foi mais forte em abril, com recuperação nos meses de maio e junho. “Apesar das dificuldades enfrentadas, conseguimos manter a produção de óleo no Brasil no patamar planejado”, afirmou a estatal em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

