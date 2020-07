Alcolumbre: proposta do governo será aperfeiçoada no Congresso

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que a proposta do governo federal para a reforma tributária, entregue nesta terça-feira, 21, será aperfeiçoada no Congresso. As mudanças serão discutidas na comissão mista formada por deputados e senadores no Legislativo, disse Alcolumbre.

“Agora com a participação do governo foi o que sempre pregamos que era fundamental, termos uma reforma tributária que representasse o desejo do governo e o desejo do Congresso”, disse Alcolumbre após receber o projeto das mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente do Senado declarou que o Legislativo e o governo federal estão de “mãos dadas” para construir uma saída para o “emaranhado” de legislações tributárias no País. Ele ressaltou que o Executivo federal deve coordenar e dar uma diretriz para sua proposta, mas que a medida no final será uma união de consenso.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.