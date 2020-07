São Paulo inscreve atacante Paulinho no lugar de Antony no Paulistão

Por Estadão - Estadão 6

O São Paulo inscreveu o atacante Paulinho no lugar de Antony para a disputa da reta final do Paulistão, que será retomado nesta quarta-feira. Antony foi negociado com o Ajax e se transferiu para o futebol holandês durante a pandemia do novo coronavírus.

Paulinho Boia, como é conhecido, poderá disputar as duas rodadas finais da primeira fase do Estadual e também o mata-mata. O jogador de 22 anos foi revelado em Cotia, onde atua a base do São Paulo, e está retornando ao clube brasileiro após ser emprestado para o Portimonense, de Portugal, em 2018.

No ano passado, ele defendeu o São Bento, também por empréstimo. E disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. No começo desta temporada, ele esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, porém foi reprovado nos exames médicos.

A inclusão de Paulinho na lista de jogadores foi possível porque a Federação Paulista de Futebol (FPF) abriu uma exceção neste Estadual para novas inscrições em razão do tempo em que os jogadores ficaram parados, em razão da pandemia do novo coronavírus. A inscrição foi finalizada na segunda-feira.

Haverá nova oportunidade de inclusão de atletas no Paulistão nos próximos dias, visando a disputa do mata-mata. Para a fase de quartas de final em diante, cada time poderá substituir quatro atletas na relação original. O prazo é o dia 28 deste mês.

