Desmaio: episódios exigem cuidado redobrado

Síncope, perda dos sentidos, desânimo e abatimento. Significados no dicionário não faltam para a palavra desmaio. Entretanto, para quem presencia a situação o sentimento é um só: medo.

Diversos fatores podem provocar o problema. Em linhas gerais, uma complicação pode fazer com que o sistema nervoso não funcione, provocando o desmaio.

Na maioria das vezes, a situação não apresenta uma causa grave. Boa parte dos casos registrados nos hospitais ocorre por crises nervosas. Entretanto, algumas doenças graves também podem desencadear o problema. Por isso é importante consultar um médico.

Atenção

Há casos em que o desmaio ocorre por um problema cardíaco, como a arritmia. Falta de açúcar no sangue, a hipoglicemia também pode desencadear o problema. Nesse caso, a pessoa começa a sentir tremores e tonturas antes de cair.

A convulsão também pode levar ao desmaio. Isso ocorre por conta de uma alteração no sistema nervoso. Como ocorre repentinamente, é preciso cuidado para a pessoa não se machucar.

Como as causas são variadas, contar com a ajuda de um médio é necessário. Com os exames necessários, o profissional conseguirá avaliar cada caso para a indicação do tratamento necessário. Além disso, manter um estilo de vida saudável contribui para evitar diversas complicações de saúde.

