Focus: Selic no fim de 2020 permanece em 2,00% ao ano e segue em 3,00% para 2021

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 20, que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava em 2,25%.

Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu em 3,00% ao ano, número igual há quatro semanas. No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

Em junho, ao cortar a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que, para as próximas reuniões, “vê como apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda, e antevê que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual”.

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 1,88% para 2,00% ao ano, ante 1,75% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, seguiu em 2,38% ao ano, ante 2,25% ao ano de quatro semanas atrás.

A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em 4,50%. Há um mês, estava em 5,00%. No caso de 2023, permaneceu em 5,75%, ante 6,00% de quatro semanas antes.

