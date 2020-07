Foguete árabe decola do Japão em missão a Marte

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

São Paulo, 19/07/2020 – Um foguete espacial dos Emirados Árabes Unidos decolou nesta segunda-feira (horário local) do Japão em direção a Marte, na primeira missão interplanetária de um país árabe. A corrida em direção ao planeta vermelho envolve países como China e Estados Unidos. “Foi muito bom ver tudo sair de acordo com o programado. É um grande passo em termos de exploração espacial ver um país como os Emirados Árabes Unidos tomar este gigantesco passo, de enviar uma espaçonave a Marte”, disse o astrônomo Fred Watson.

O foguete, chamado Amal (esperança, em árabe), deve chegar ao planeta em fevereiro de 2021, ano em que os Emirados Árabes Unidos celebram o cinquentenário de formação do país. A decolagem, às 6h58 no horário local, ocorreu no centro espacial de Tanegashima, em uma pequena ilha ao sul do Japão. O foguete H-IIA foi fabricado pela Mitsubishi Heavy Industries. O lançamento havia sido adiado em cinco dias, devido a condições climáticas desfavoráveis. (Fonte: AP)

AP

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.